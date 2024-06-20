Росіяни атакують за підтримки авіації, активно діють на Покровському напрямку, - Генштаб

Ситуація на напрямках

На Куп'янському напрямку кількість атак збільшилась до 13. Наразі ворог продовжує атакувати в районах Синьківки та Степової Новоселівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивають п’ять атак ворога в районі Часового Яру. Ворог діє за підтримки авіації - скинув керовану авіаційну бомбу (КАБ).

На Покровському напрямку продовжуються десять боєзіткнень в районах Сокола, Воздвиженки, Калинового та Новоолександрівки. Ворог бомбардував КАБами Євгенівку та Вовче. Кількість наступальних та штурмових дій загарбників на напрямку зросла до 28.

Також бої тривають на Курахівському напрямку та в районі Костянтинівки, на Времівському.

Сили оборони відбили атаку на Оріхівському напрямку, поблизу Малої Токмачки та дві атаки на лівобережжі річки Дніпро, що на Придніпровському напрямку.

Ситуація на фронті

Як відзначав раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, росіяни намагаються розширити географію боїв, оскільки розуміють, що після надходження озброєння та F-16 Україні - час гратиме на її боці.

Також протягом минулої доби, 19 червня, Сили оборони ліквідували ще 1170 окупантів.

Ознайомитись з попереднім зведенням Генштабу можна за посиланням.