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Россияне атакуют при поддержке авиации, активно действуют на Покровском направлении, - Генштаб

Иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С начала суток, 20 июня, на фронте состоялось 85 боевых столкновений. Россияне активно действуют на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ситуация на направлениях

На Купянском направлении количество атак увеличилось до 13. Сейчас враг продолжает атаковать в районах Синьковки и Степной Новоселовки.

На Краматорском направлении Силы обороны отражают пять атак врага в районе Часового Яра. Враг действует при поддержке авиации - сбросил управляемую авиационную бомбу (КАБ). 

На Покровском направлении продолжаются десять боестолкновений в районах Сокола, Воздвиженки, Калинового и Новоалександровки. Враг бомбил КАБами Евгеновку и Волчье. Количество наступательных и штурмовых действий захватчиков на направлении возросло до 28.

Также бои продолжаются на Кураховском направлении и в районе Константиновки, на Времовском

Силы обороны отбили атаку на Ореховском направлении, вблизи Малой Токмачки и две атаки на левобережье реки Днепр, что на Приднепровском направлении.

Ситуация на фронте

Как отмечал ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, россияне пытаются расширить географию боев, поскольку понимают, что после поступления вооружения и F-16 Украине - время будет играть на ее стороне.

Также за прошедшие сутки, 19 июня, Силы обороны ликвидировали еще 1170 оккупантов.

Ознакомиться с предварительной сводкой Генштаба можно по ссылке.

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