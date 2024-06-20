Россияне атакуют при поддержке авиации, активно действуют на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток, 20 июня, на фронте состоялось 85 боевых столкновений. Россияне активно действуют на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На Купянском направлении количество атак увеличилось до 13. Сейчас враг продолжает атаковать в районах Синьковки и Степной Новоселовки.
На Краматорском направлении Силы обороны отражают пять атак врага в районе Часового Яра. Враг действует при поддержке авиации - сбросил управляемую авиационную бомбу (КАБ).
На Покровском направлении продолжаются десять боестолкновений в районах Сокола, Воздвиженки, Калинового и Новоалександровки. Враг бомбил КАБами Евгеновку и Волчье. Количество наступательных и штурмовых действий захватчиков на направлении возросло до 28.
Также бои продолжаются на Кураховском направлении и в районе Константиновки, на Времовском.
Силы обороны отбили атаку на Ореховском направлении, вблизи Малой Токмачки и две атаки на левобережье реки Днепр, что на Приднепровском направлении.
Как отмечал ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, россияне пытаются расширить географию боев, поскольку понимают, что после поступления вооружения и F-16 Украине - время будет играть на ее стороне.
Также за прошедшие сутки, 19 июня, Силы обороны ликвидировали еще 1170 оккупантов.
Ознакомиться с предварительной сводкой Генштаба можно по ссылке.
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