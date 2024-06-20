Ще майже 1200 загарбників, 45 артсистем та 18 ББМ. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
За добу Сили оборони України ліквідували ще 1170 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, Російська Федерація втратила близько 530 920 солдатів. Крім того, за добу воїни ЗСУ знищили 45 артсистем і 18 бойових броньованих машин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу - 530 920 (+1170) осіб ліквідовано;
- танків - 7987 (+3) од;
- бойових броньованих машин - 15 337 (+18) од.;
- артилерійських систем - 14 052 (+45) од.;
- РСЗВ - 1105 (+1) од.;
- засоби ППО - 859 (+2) од.;
- літаків - 359 од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 260 (+39) од.;
- крилатих ракет - 2298 (+1) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 19 134 (+56) од.;
- спеціальної техніки - 2357 (+6) од.
Нагадаємо, Білий дім офіційно підтвердив, що Збройні сили України можуть використовувати американську зброю для ударів по території РФ поблизу як Харківської, так і Сумської областей. За словами старшого директора з питань Європи Ради нацбезпеки Білого Дому Майкла Карпентера, це не дасть ворогу прихистити свої війська на власному боці кордону, звідки він атакує Україну.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що F-16 від США будуть розміщуватися на території України. Крім того, ЗСУ зможуть використовувати надані системи протиповітряної оборони проти російських літаків, навіть якщо вони у повітряному просторі Росії.
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