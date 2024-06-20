ua en ru
Чт, 20 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ще майже 1200 загарбників, 45 артсистем та 18 ББМ. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Четвер 20 червня 2024 07:53
UA EN RU
Ще майже 1200 загарбників, 45 артсистем та 18 ББМ. Генштаб оновив втрати РФ в Україні Фото: український військовий з автоматом у руках (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

За добу Сили оборони України ліквідували ще 1170 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, Російська Федерація втратила близько 530 920 солдатів. Крім того, за добу воїни ЗСУ знищили 45 артсистем і 18 бойових броньованих машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 530 920 (+1170) осіб ліквідовано;
  • танків - 7987 (+3) од;
  • бойових броньованих машин - 15 337 (+18) од.;
  • артилерійських систем - 14 052 (+45) од.;
  • РСЗВ - 1105 (+1) од.;
  • засоби ППО - 859 (+2) од.;
  • літаків - 359 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 260 (+39) од.;
  • крилатих ракет - 2298 (+1) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 19 134 (+56) од.;
  • спеціальної техніки - 2357 (+6) од.

Ще майже 1200 загарбників, 45 артсистем та 18 ББМ. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Нагадаємо, Білий дім офіційно підтвердив, що Збройні сили України можуть використовувати американську зброю для ударів по території РФ поблизу як Харківської, так і Сумської областей. За словами старшого директора з питань Європи Ради нацбезпеки Білого Дому Майкла Карпентера, це не дасть ворогу прихистити свої війська на власному боці кордону, звідки він атакує Україну.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що F-16 від США будуть розміщуватися на території України. Крім того, ЗСУ зможуть використовувати надані системи протиповітряної оборони проти російських літаків, навіть якщо вони у повітряному просторі Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні ВСУ
NEWS
Повітряні сили знищили більшість ракет і всі "Шахеди", якими вночі атакувала Росія
Повітряні сили знищили більшість ракет і всі "Шахеди", якими вночі атакувала Росія
DAILY
Посол Естонії Аннелі Кольк: Важлива не лише повна перемога України, а й поразка Росії
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Посол Естонії Аннелі Кольк: Важлива не лише повна перемога України, а й поразка Росії