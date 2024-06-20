Від початку доби 58 боєзіткнень, половина з них досі тривають, - Генштаб

Станом на зараз, від початку доби, 20 червня, кількість боєзіткнень зросла до 58. Половина із них тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Від початку доби кількість бойових зіткнень вже зросла до 58. На цей час половина із них тривають майже вздовж всієї лінії фронту. Найбільшу активність окупанти проявляють на Покровському та Краматорському напрямках. Сили оборони стримують ворожі атаки", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку відбито ворожу атаку в районі села Тихе. Також ворог атакував керованими авіаційними бомбами (КАБ) Липці, Нескучне та Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку продовжують сім бойових зіткнень в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки й Піщаного. Дві атаки вже відбито.

На Лиманському напрямку зупинено ворога в районі Невського. Біля Сергіївки окупанти продовжують атакувати;

На Краматорському напрямку терористи концентрують зусилля неподалік Калинівки й Часового Яру. Відбито сім атак, ще шість боєзіткнень тривають поблизу Кліщіївки, Нового, Торецька та Іванівського.

На Покровському напрямку ворог підтримує високу інтенсивність штурмових дій. Від початку доби росіяни 19 разів намагались покращити тактичне положення в районах Новоолександрівки, Олександрополя, Сокола, Воздвиженки, Калинового та Новоселівки Першої. Відбито 11 атак, ще вісім тривають. Найбільше ворог активний біля Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку відбито вісім наступальних дій ворога. Три боєзіткнення продовжуються поблизу Красногорівки й Парасковіївки.

Втрати Росії у війні

Протягом минулої доби, 19 червня, Сили оборони знищили ще 1170 окупантів. Від початку повномасштабної війни втрати живої сили Росії складають більше 530 тисяч.

Також вчора було знищено: