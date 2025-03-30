Росіяни атакували жителів Херсонського району з дрона: двоє поранених

"До лікарні доставлено двох поранених після атаки ворожих дронів - чоловіків 68 і 75 років. Вони отримали мінно-вибухову травму внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона", - повідомив Мрочко.

Окрім мінно-вибухових травм у постраждалих уламкові поранення ніг. Лікарі надають їм необхідну медичну допомогу.

Мрочко додав, що поранених евакуювали із максимально небезпечної зони Херсонської громади за допомогою волонтерів ГО "Сильні Бо Вільні". Він вкотре застеріг жителів від перебування у прифронтових районах.

"Ми вкотре звертаємось до людей, які залишаються у "червоних" зонах прифронтової Херсонської громади: евакуюйтеся вчасно, не наражайте інших на смертельну небезпеку!" - наголосив Мрочко.

Обстріли Херсона

Нагадаємо, росіян не припиняють обстрілювати Херсон і Херсонську область.

Так, 27 березня під обстріл потрапила центральна частина Херсона. Також внаслідок атаки частина міста залишилась без світла. Зокрема було призупинено курсування тролейбусів.

Внаслідок масованого обстрілу Херсона загинули двоє людей. Також під удар потрапила бригада "швидкої". За Херсонської ОДА, через обстріл загинула 55-річна жінка. Також загинув чоловік, який під час атаки перебував на зупинці.

Також під обстріл потрапила бригада "швидкої". Росіяни атакували її під час евакуації 59-річного чоловіка, який дістав вибухову травму, контузію й поранення живота.