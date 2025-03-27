Вперше в історії. Україна здобула командне "срібло" на чемпіонаті світу з лижної акробатики (відео)

Збірна України з лижної акробатики виборола срібну медаль у фіналі змішаних командних змагань на ЧС-2025, що проходить у швейцарському Енгадіні.

Командні змішані змагання стали першою дисципліною у програмі лижної акробатики на турнірі. Вони розпочалися одразу з фінального раунду, у якому взяли участь сім збірних, серед яких і Україна.

"Синьо-жовті" були представлені трьома спортсменами: Ангеліною Брикіною, а також чинними бронзовими призерами чемпіонату світу у цій дисципліні – Олександром Окіпнюком і Дмитром Котовським.

Срібну нагороду нашій команді приніс вирішальний стрибок Котовського. Українець успішно виконав найскладніший трюк у лижній акробатиці – "Ураган". За нього він отримав 133 бали. А наша команда з 312-ма балами випередила Швейцарію та Австралію і стала другою. "Золото" завоювали лижні акробати з США.

"Срібло" – найвище досягнення збірної України в цій дисципліні на ЧС. До цього "синьо-жовті" вигравали "бронзу" в 2023 році.

Загалом це четверта медаль українців на чемпіонатах світу. Крім командних бронзових нагород ЧС-2023, були також "срібло" Олександра Абраменка в 2019 році та "бронза" Ольги Волкової – в 2011-му.