ua en ru
Чт, 27 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Вперше в історії. Україна здобула командне "срібло" на чемпіонаті світу з лижної акробатики (відео)

Енгадін, Четвер 27 березня 2025 14:12
UA EN RU
Вперше в історії. Україна здобула командне "срібло" на чемпіонаті світу з лижної акробатики (відео) Фото: Дмитро Котовський (НОК України)
Автор: Андрій Костенко

Збірна України з лижної акробатики виборола срібну медаль у фіналі змішаних командних змагань на ЧС-2025, що проходить у швейцарському Енгадіні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міжнародної федерації лижного спорту (ФІС).

Командні змішані змагання стали першою дисципліною у програмі лижної акробатики на турнірі. Вони розпочалися одразу з фінального раунду, у якому взяли участь сім збірних, серед яких і Україна.

"Синьо-жовті" були представлені трьома спортсменами: Ангеліною Брикіною, а також чинними бронзовими призерами чемпіонату світу у цій дисципліні – Олександром Окіпнюком і Дмитром Котовським.

Срібну нагороду нашій команді приніс вирішальний стрибок Котовського. Українець успішно виконав найскладніший трюк у лижній акробатиці – "Ураган". За нього він отримав 133 бали. А наша команда з 312-ма балами випередила Швейцарію та Австралію і стала другою. "Золото" завоювали лижні акробати з США.

"Срібло" – найвище досягнення збірної України в цій дисципліні на ЧС. До цього "синьо-жовті" вигравали "бронзу" в 2023 році.

Загалом це четверта медаль українців на чемпіонатах світу. Крім командних бронзових нагород ЧС-2023, були також "срібло" Олександра Абраменка в 2019 році та "бронза" Ольги Волкової – в 2011-му.

Раніше тріо українських гімнасток блискуче виступили на Гран-прі в Іспанії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Спортсмени Чемпіонат світу Збірна України
NEWS
"Укрзалізниця" відновила онлайн-продажі квитків на поїзди
"Укрзалізниця" відновила онлайн-продажі квитків на поїзди
DAILY
Макрон шукає сміливих. Чи введе Європа війська в Україну всупереч волі РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Макрон шукає сміливих. Чи введе Європа війська в Україну всупереч волі РФ