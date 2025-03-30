Россияне атаковали жителей Херсонского района с дрона: двое раненых

В поселке Антоновка Херсонской общины российские войска сбросили с дрона взрывчатку. В результате сброса двое мужчин получили серьезные ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграм главы Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.
"В больницу доставлены двое раненых после атаки вражеских дронов - мужчины 68 и 75 лет. Они получили минно-взрывную травму в результате сброса врагом взрывчатки с дрона", - сообщил Мрочко.
Кроме минно-взрывных травм у пострадавших осколочные ранения ног. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.
Мрочко добавил, что раненых эвакуировали из максимально опасной зоны Херсонской громады с помощью волонтеров ОО "Сильные Бо Свободные". Он в очередной раз предостерег жителей от пребывания в прифронтовых районах.
"Мы в очередной раз обращаемся к людям, которые остаются в "красных" зонах прифронтовой Херсонской громады: эвакуируйтесь вовремя, не подвергайте других смертельной опасности!" - подчеркнул Мрочко.
Напомним, россиян не прекращают обстреливать Херсон и Херсонскую область.
Так, 27 марта под обстрел попала центральная часть Херсона. Также в результате атаки часть города осталась без света. В частности было приостановлено курсирование троллейбусов.
В результате массированного обстрела Херсона погибли два человека. Также под удар попала бригада "скорой". По Херсонской ОГА, из-за обстрела погибла 55-летняя женщина. Также погиб мужчина, который во время атаки находился на остановке.
Также под обстрел попала бригада "скорой". Россияне атаковали ее во время эвакуации 59-летнего мужчины, который получил взрывную травму, контузию и ранение живота.
Ранее, 25 марта, террористы устроили очередную "охоту" на гражданских - сбросили взрывчатку на велосипедиста, который двигался по улице города.
Президент Украины Владимир Зеленский на этом фоне подчеркнул, что он ожидает реакцию США на нарушение "энергетического перемирия" со стороны России. Оно началось только 25 марта.
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