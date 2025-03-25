Російські окупанти з дрона атакували велосипедиста у Херсоні

Російські військові 25 березня вкотре влаштували полювання на жителів Херсона. За допомогою дрона скинули вибухівку на велосипедиста, який рухався вулицею міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА .

За даними ОВА, чоловік на велосипеді був серйозно травмований внаслідок російської атаки.

"Через скидання вибухівки 55-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення плеча та ноги", - заявили в обласній адміністрації.

Потерпілого доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

В ОВА додали, що окупанти продовжують полювати на мешканців Херсона. Влада застерігає: кожен, хто виходить на вулицю, ризикує потрапити під удар ворожого дрона.

Повідомляється, що російські оператори цілеспрямовано тероризують мирне населення - щотижня місто зазнає від 600 до 700 атак БпЛА.

Обстріли Херсона

Зауважимо, що російські війська неодноразово завдавали ударів по Херсону, використовуючи артилерію та ракетні системи. Також постійно атакують жителів за допомогою дронів. Місто часто стає мішенню для обстрілів, що призводить до руйнувань інфраструктури та цивільних жертв.

Зокрема, 23 березня російські військові обстріляли Херсон. Внаслідок влучань за різними адресами було зафіксовано руйнування. Внаслідок цього обстрілу мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримала 62-річна жінка.

Раніше цього місяця один із боєприпасів російських військ влучив у будинок у Херсоні. Рятувальники витягли людину з-під завалів.

Крім того, російська армія ввечері п'ятниці, 14 березня, кілька разів за добу била по Херсону. Деталі російських атак по місту, в матеріалі РБК-Україна.