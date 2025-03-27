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Масований обстріл Херсона: двоє загиблих, бригада "швидкої" потрапила під удар

Четвер 27 березня 2025 15:54
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Масований обстріл Херсона: двоє загиблих, бригада "швидкої" потрапила під удар Фото: наслідки обстрілу Херсона (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок масованого обстрілу Херсона загинули двоє людей. Також під удар потрапила бригада "швидкої".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської обласної державної адміністрації (ОДА) Олександра Прокудіна.

За словами Прокудіна, через обстріл загинула 55-річна жінка. Також загинув чоловік, який під час атаки перебував на зупинці.

Зокрема під обстріл потрапила бригада "швидкої". Росіяни атакували її під час евакуації 59-річного чоловіка, який дістав вибухову травму, контузію й поранення живота. Внаслідок удару поранення отримали:

  • 33-річний фельдшер;
  • 63-річний водій.

Фото: наслідки обстрілу Херсона (t.me/olexandrprokudin)

Наразі усі постраждалі перебувають у лікарні.

Масований обстріл Херсона

Як повідомляв раніше начальник Херсонської міської військової адміністрації (МВА) Роман Мрочко, під обстріл потрапила центральна частина Херсона. Також внаслідок атаки частина міста залишилась без світла. Зокрема було призупинено курсування тролейбусів.

Окремо варто додати, що Херсон регулярно потрапляє від ворожі удари. 25 березня терористи влаштували чергове "полювання" на цивільних - скинули вибухівку на велосипедиста, який рухався вулицею міста.

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