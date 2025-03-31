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Росіяни атакували Запорізьку область: одна людина загинула, троє поранені

Фото: внаслідок атаки одна людина загинула, троє поранені (t.me/ivan_fedorov)
Автор: Ірина Гайдук

Росіяни завдали авіаційних ударів по прифронтовій громаді Запорізької області. Внаслідок атаки одна жінка загинула, ще троє людей дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Близько 19:00 години Федоров розповів, що війська окупантів ударили по цивільних обʼєктах однієї з прифронтових громад Запорізької області. В результаті атаки були зруйновані та пошкоджені житлові будинки й заклади соціальної сфери. 

Повідомлялось, що під завалами може знаходитися жінка. Тому була розпочата пошуково-рятувальна операція. 

Пізніше Федоров повідомив, що жінку знайшли мертвою. 

"66-річна жінка загинула. Її тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого ударом будинку", - заявив очільник Запорізької ОВА. 

Від ворожих ударів травмовані 57-річний чоловік та 46-річна жінка, попередньо повідомили в ОВА. 

Згодом Федоров додав, що кількість поранених зросла. 

"74-річну жінку у стані середньої важкості доставили до лікарні. Медики надають їй допомогу", - заявив він. 

 

Фото: наслідки ударів по Запорізькій області (t.me/ivan_fedorov)

Обстріли Запорізької області

Нагадаємо, що вночі 30 березня росіяни також атакували Запорізьку область. У результаті атаки було пошкоджено високовольтну лінію електропередачі та щонайменше десять будинків. Через обстріл частина селища Кушугум залишилася без електропостачання. 

Також 27 березня у Запорізькій області росіяни залишили без світла цілу громаду. Вони завдали 10 ударів по одній із прифронтових громад області. Пошкоджено житлові будинки, паркани та нежитлові приміщення.

А в ніч проти 25 березня росіяни били дронами-камікадзе по Запорізькому району. Через ворожу атаку були поранені дві людини.

Окрім того, російські окупанти ввечері, 22 березня, атакували Запорізьку область. Ворог бив КАБами по одному з населених пунктів області, після чого у деяких селах виникли проблеми з електропостачанням.

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Запорізька областьАвіаудари