У Запорізькій області росіяни залишили без світла цілу громаду: що відомо

Росіяни продовжують обстрілювати Запорізьку область. Наразі через атаки без світла залишилась одна із громад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Загалом, за даними голови ОВА, через постійні російські атаки протягом повномасштабного вторгнення без електроенергії залишаються понад 3300 абонентів з прифронтових громад регіону.

За його словами, понад 10 ударів завдали росіяни по одній із прифронтових громад області. Пошкоджено житлові будинки, паркани та нежитлові приміщення.

"Нічні ворожі обстріли залишили без світла та звʼязку одну з прифронтових громад Запорізької області", - розповів він.

Атака РФ по Україні

Російські війська, починаючи з вечора 26 березня, влаштували нову дронову атаку по Україні. Під ударом опинились Дніпро, Харків.

Зокрема, ввечері середи, 26 березня, Росія влаштувала масований удар дронами по Харкову. Кількість постраждалих зросла до 11 людей.

Що стосується Дніпра, то в місті понівечені більше десятка багатоповерхівок. Крім того, в Дніпрі через атаку РФ постраждали троє людей.

Під ударом були Суми і Золочів Харківської області. Так, в Золочеві внаслідок атаки постраждали кілька людей, зокрема 14-річна дівчина.

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