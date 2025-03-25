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Окупанти вдарили по Запорізькому району "Шахедами", є руйнування та поранені

Вівторок 25 березня 2025 07:08
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Окупанти вдарили по Запорізькому району "Шахедами", є руйнування та поранені Ілюстративне фото: Запорізький район зазнав ворожої повітярної атаки (facebook.com/DSNS)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники у ніч проти 25 березня били дронами-камікадзе по Запорізькому району. Через ворожу атаку були поранені дві людини.

Як передає РБК-Україна, про це заявив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За словами чиновника, це 58-річна жінка та 30-річний чоловік, які дістали в результаті ворожого обстрілу Запорізького району.

Він також додав, що медики надали їм усю необхідну допомогу, і що від госпіталізації постраждалі відмовилися.

Начальник ОВА поінформував, що російські окупанти атакували район ударними безпілотниками типу "Шахед".

Окрім двох постраждалих, відомо, що внаслідок ударів в одному із сіл Запорізької області було частково зруйнований приватний будинок, а також були пошкоджені господарські споруди та автівка.

Крім того, чиновник оприлюднив фото з наслідками російської повітряної атаки 25 березня.

Окупанти вдарили по Запорізькому району &quot;Шахедами&quot;, є руйнування та поранені

Додамо, під ранок глава ОВА попереджав жителів Запорізької області про загрозу ворожих атак із застосуванням ударних безпілотників. Також він розповів про роботу ППО у регіоні на тлі дронової атаки.

Ворожі дронові удари

Нагадаємо, вчора ввечері у Повітряних силах повідомили, що зафіксували запуск з боку росармії дронів-камікадзе у бік України для чергової атаки. Через загрозу "Шахедних" ударів у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Повідомлялось про роботу сил та засобів протиповітряної оборони на тлі дронових ударів у деяких регіонах, зокрема у Київській області, де були помічені ударні БПЛА противника.

Також стало відомо, що Ізюм Харківської області зазнав масованих повітряних ударів із застосуванням дронів-камікадзе. Внаслідок ворожої атаки у місті сталася пожежа.

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Запорізька область Атака дронів
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