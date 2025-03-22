У Запорізькій області перебої зі світлом після обстрілу
Російські окупанти ввечері, 22 березня, атакували Запорізьку область. Внаслідок обстрілу є проблеми зі світлом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Іван Федоров.
За словами посадовця, починаючи з 21:04 для Запорізької області існувала загроза застосування КАБів. Згодом в регіоні неодноразово було чути вибухи.
О 21:32 Федоров поінформував, що ворог б'є по одному із населених пунктів області. Трохи пізніше стало відомо, у деяких селах виникли проблеми з електропостачанням.
"Через ворожі удари по області в деяких селищах проблеми з електропостачанням. Спеціалісти візьмуться за ліквідацію наслідків, як тільки дозволить безпекова ситуація. Тривога продовжується. Перебувайте у безпечних місцях", - написав він о 21:39.
Де оголосили тривогу
Зазначимо, що зараз у низці областей військові продовжують фіксувати ударні дрони росіян. Так, станом на 21:53, сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Рівненській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях.
Нагадаємо, що крім населених пунктів у Запорізькій області, без світла сьогодні залишився Центральний район міста Херсон. Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що фахівці працюють над встановленням причини і поверненням електроенергії городянам.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.