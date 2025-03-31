Россияне атаковали Запорожскую область: один человек погиб, трое ранены

Около 19:00 часов Федоров рассказал, что войска оккупантов ударили по гражданским объектам одной из прифронтовых громад Запорожской области. В результате атаки были разрушены и повреждены жилые дома и учреждения социальной сферы.

Сообщалось, что под завалами может находиться женщина, поэтому была начата поисково-спасательная операция.

Позже Федоров сообщил, что женщину нашли мертвой.

"66-летняя женщина погибла. Ее тело спасатели достали из-под завалов разрушенного ударом дома", - заявил глава Запорожской ОГА.

От вражеских ударов травмированы 57-летний мужчина и 46-летняя женщина, предварительно сообщили в ОГА.

Впоследствии Федоров добавил, что количество раненых возросло.

"74-летнюю женщину в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Медики оказывают ей помощь", - заявил он.

Фото: последствия ударов по Запорожской области (t.me/ivan_fedorov)

Обстрелы Запорожской области

Напомним, что ночью 30 марта россияне также атаковали Запорожскую область. В результате атаки была повреждена высоковольтная линия электропередачи и по меньшей мере десять домов. Из-за обстрела часть поселка Кушугум осталась без электроснабжения.

Также 27 марта в Запорожской области россияне оставили без света целую общину. Они нанесли 10 ударов по одной из прифронтовых общин области. Повреждены жилые дома, заборы и нежилые помещения.