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Россияне атаковали Запорожскую область: один человек погиб, трое ранены

Фото: в результате атаки один человек погиб, трое ранены (t.me/ivan_fedorov)
Автор: Ірина Гайдук

Россияне нанесли авиационные удары по прифронтовой общине Запорожской области. В результате атаки одна женщина погибла, еще три человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Около 19:00 часов Федоров рассказал, что войска оккупантов ударили по гражданским объектам одной из прифронтовых громад Запорожской области. В результате атаки были разрушены и повреждены жилые дома и учреждения социальной сферы.

Сообщалось, что под завалами может находиться женщина, поэтому была начата поисково-спасательная операция.

Позже Федоров сообщил, что женщину нашли мертвой.

"66-летняя женщина погибла. Ее тело спасатели достали из-под завалов разрушенного ударом дома", - заявил глава Запорожской ОГА.

От вражеских ударов травмированы 57-летний мужчина и 46-летняя женщина, предварительно сообщили в ОГА.

Впоследствии Федоров добавил, что количество раненых возросло.

"74-летнюю женщину в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Медики оказывают ей помощь", - заявил он.

 

Фото: последствия ударов по Запорожской области (t.me/ivan_fedorov)

Обстрелы Запорожской области

Напомним, что ночью 30 марта россияне также атаковали Запорожскую область. В результате атаки была повреждена высоковольтная линия электропередачи и по меньшей мере десять домов. Из-за обстрела часть поселка Кушугум осталась без электроснабжения.

Также 27 марта в Запорожской области россияне оставили без света целую общину. Они нанесли 10 ударов по одной из прифронтовых общин области. Повреждены жилые дома, заборы и нежилые помещения.

 

А в ночь на 25 марта россияне били дронами-камикадзе по Запорожскому району. Из-за вражеской атаки были ранены два человека.

Кроме того, российские оккупанты вечером, 22 марта, атаковали Запорожскую область. Враг бил КАБами по одному из населенных пунктов области, после чего в некоторых селах возникли проблемы с электроснабжением.

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