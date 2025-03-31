Россияне атаковали Запорожскую область: один человек погиб, трое ранены

Россияне нанесли авиационные удары по прифронтовой общине Запорожской области. В результате атаки одна женщина погибла, еще три человека получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова.
Около 19:00 часов Федоров рассказал, что войска оккупантов ударили по гражданским объектам одной из прифронтовых громад Запорожской области. В результате атаки были разрушены и повреждены жилые дома и учреждения социальной сферы.
Сообщалось, что под завалами может находиться женщина, поэтому была начата поисково-спасательная операция.
Позже Федоров сообщил, что женщину нашли мертвой.
"66-летняя женщина погибла. Ее тело спасатели достали из-под завалов разрушенного ударом дома", - заявил глава Запорожской ОГА.
От вражеских ударов травмированы 57-летний мужчина и 46-летняя женщина, предварительно сообщили в ОГА.
Впоследствии Федоров добавил, что количество раненых возросло.
"74-летнюю женщину в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Медики оказывают ей помощь", - заявил он.
Фото: последствия ударов по Запорожской области (t.me/ivan_fedorov)
Напомним, что ночью 30 марта россияне также атаковали Запорожскую область. В результате атаки была повреждена высоковольтная линия электропередачи и по меньшей мере десять домов. Из-за обстрела часть поселка Кушугум осталась без электроснабжения.
Также 27 марта в Запорожской области россияне оставили без света целую общину. Они нанесли 10 ударов по одной из прифронтовых общин области. Повреждены жилые дома, заборы и нежилые помещения.
А в ночь на 25 марта россияне били дронами-камикадзе по Запорожскому району. Из-за вражеской атаки были ранены два человека.
Кроме того, российские оккупанты вечером, 22 марта, атаковали Запорожскую область. Враг бил КАБами по одному из населенных пунктов области, после чего в некоторых селах возникли проблемы с электроснабжением.
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