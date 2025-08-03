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Росіяни атакували Запорізьку область: били по будинках, троє загиблих

Фото: ворог вдарив по Степногірській громад (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські війська впродовж дня обстрілювали Степногірську громаду в Запорізькій області. Унаслідок атаки загинули троє цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Троє загиблих та зруйновані будинки: наслідки атаки росіян по Степногірській громаді", - повідомив Федоров.

За його словами, російські окупанти атакували громаду упродовж всього дня. Через ворожі атаки зруйновані приватні будинки. 

"Внаслідок ударів загинули троє людей - чоловіки 50 та 40 років і жінка 58 років", - додав він.

Атаки дронів на Україну

Нагадаємо, що 2 серпня Росія знову атакувала Україну дронами-камікадзе "Шахед". Близько 00:30 у Чугуєві Харківської області пролунав вибух. Внаслідок атаки кілька приватних будинків зазнали пошкоджень, постраждали жінки, які перебували в оселях. Також безпілотники вдарили по одному з районів Харкова.

У ніч проти 3 серпня на території навколо Запорізької атомної електростанції зафіксували вибухи та дим. За попередніми даними, це могло статися через ураження одного з допоміжних об'єктів ЗАЕС.

Крім того, 2 серпня о 22:01 окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок атаки було пошкоджено й зруйновано житлові будинки, семеро людей дістали поранення.

Зауважимо, що ввечері 3 серпня на території України знову зафіксували активність ворожих ударних безпілотників типу "Шахед". Повітряні тривоги вже пролунали в кількох регіонах.

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