Россияне атаковали турецкое судно в Черном море
В субботу, 13 декабря, российские оккупанты в очередной раз атаковали гражданское судно Турции, которое направлялось из Украины в Египет. Удар был осуществлен дроном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ВМС Вооруженных сил Украины.
"РФ нанесла целенаправленный удар с помощью БПЛА по турецкому судну VIVA, которое направлялось в Египет с подсолнечным маслом на борту. Проход в море происходил по зерновому коридору. На судне 11 граждан Турецкой Республики", - говорится в сообщении.
К счастью, экипаж не пострадал. Сейчас судно направляется в порт назначения - Египет.
В ВМС уточнили, что удар был осуществлен в открытом море в исключительной экономической зоне Украины, за пределами действия украинской противовоздушной обороны.
"РФ грубо и цинично нарушает нормы международного морского права. Подобные действия прямо противоречат основополагающим принципам свободы судоходства и являются вопиющим нарушением Руководства Сан-Ремо", - отметили военные.
По состоянию на сейчас Военно-морские силы ВСУ находятся на связи с капитаном. В частности, в готовности к оказанию в случае необходимости помощи находится морская поисково-спасательная служба.
"(Российская Федерация - ред.) своими агрессивными действиями сознательно делает вызов международному праву и безопасности судоходства. Но Украину не сломить - мы выстоим и отстоим свою свободу и право на мирное море", - резюмировали в ВМС.
Удары РФ по портам
Напомним, что в пятницу, 12 декабря, россияне дважды за день атаковали портовую информацию Одесской области.
Во время первой атаки под удар попали порты Черноморска и Одессы. В результате атаки был поврежден паром под флагом Турции и возник пожар на одном из судов. Кроме того, в Одесском порту был ранен работник частной компании и поврежден контейнерный перегружатель.
Чуть позже, в тот же день, враг снова атаковал порт Одесской области. По данным ОВА, в результате атаки был поврежден объект портовой инфраструктуры, в результате чего произошло возгорание.
Отметим, что после первой атаки со стороны Турции последовала редакция. Анкара призвала к немедленной деэскалации и необходимости заключить договор о гарантиях безопасности судоходства в Черном море.