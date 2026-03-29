Росіяни атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру Одещини

10:22 29.03.2026 Нд
2 хв
Фіксуються перебої зі світлом
aimg Тетяна Степанова
Фото: росіяни атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру Одещини (t.me/odeskaODA)

Російські війська у ніч на 29 березня атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру Одеської області. У низці населених пунктів є перебої з електропостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Цієї ночі ворог знову завдав підступних ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одещини. Пошкоджено обʼєкт енергетики", - повідомив Кіпер.

Також один з дронів влучив у приватний житловий будинок, частково зруйнувавши фасад. Є пошкодження на території дачного кооперативу.

Пожежі оперативно ліквідовані. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Фото: наслідки атаки РФ на Одещину (t.me/odeskaODA)

Через атаку в низці населених пунктів фіксуються перебої з електропостачанням.

"На місцях подій працюють усі відповідні служби. Триває оцінка завданих збитків та усунення наслідків", - додав глава ОВА.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 29 березня Росія атакувала Україну аеробалістичною ракетою "Кинджал" та 442 ударними дронами з семи напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.

Ввечері 28 березня росіяни підняли у небо літаки МіГ-31К та запустили ракети "Кинджал" по Україні. Після цього у Хмельницькій області пролунали вибухи.

Також протягом дня та вночі ворог атакував Миколаївську область "Шахедами". Постраждали підлітки.

Крім того, російські війська у ніч на 28 березня запустили по Одесі понад 60 ударних дронів. Є загиблі та постраждалі, а також серйозні пошкодження.

