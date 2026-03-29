Росіяни атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру Одещини

"Цієї ночі ворог знову завдав підступних ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одещини. Пошкоджено обʼєкт енергетики", - повідомив Кіпер.

Також один з дронів влучив у приватний житловий будинок, частково зруйнувавши фасад. Є пошкодження на території дачного кооперативу.

Пожежі оперативно ліквідовані. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Фото: наслідки атаки РФ на Одещину (t.me/odeskaODA)

Через атаку в низці населених пунктів фіксуються перебої з електропостачанням.

"На місцях подій працюють усі відповідні служби. Триває оцінка завданих збитків та усунення наслідків", - додав глава ОВА.