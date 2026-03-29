Россияне атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру Одесской области

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 29 марта Россия атаковала Украину аэробаллистической ракетой "Кинжал" и 442 ударными дронами с семи направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание 16 ударных беспилотников на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 14 локациях.

Вечером 28 марта россияне подняли в небо самолеты МиГ-31К и запустили ракеты "Кинжал" по Украине. После этого в Хмельницкой области прогремели взрывы.

Также в течение дня и ночью враг атаковал Николаевскую область "Шахедами". Пострадали подростки.

Кроме того, российские войска в ночь на 28 марта запустили по Одессе более 60 ударных дронов. Есть погибшие и пострадавшие, а также серьезные повреждения.