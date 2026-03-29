Росія атакувала "Кинджалом" та сотнями дронів: деталі нічного удару по Україні

У ніч на 29 березня Росія атакувала Україну аеробалістичною ракетою "Кинджал" та 442 ударними дронами з семи напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.

З вечора й до ранку росіяни атакували аеробалістичною ракетою "Кинджал" (район пуску - повітряний простір Рязанської обл.) та 442 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим.

Нагадаємо, ввечері 28 березня росіяни підняли у небо літаки МіГ-31К та запустили ракети "Кинджал" по Україні. Після цього у Хмельницькій області пролунали вибухи.

Також протягом дня та вночі ворог атакував Миколаївську область "Шахедами". Постраждали підлітки.

Крім того, російські війська у ніч на 28 березня запустили по Одесі понад 60 ударних дронів. Є загиблі та постраждалі, а також серйозні пошкодження.