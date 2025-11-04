ua en ru
Росіяни атакували Суми ударним дроном "Молнія": відео наслідків обстрілу

Вівторок 04 листопада 2025 10:49
UA EN RU
Росіяни атакували Суми ударним дроном "Молнія": відео наслідків обстрілу Фото: росіяни атакували Суми ударним дроном "Молнія" (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Російські війська зранку атакували Суми ударним безпілотником "Молнія". В результаті ворожого обстрілу пошкоджений приватний будинок та нежитлова забудова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram в.о. міського голови Сум Артема Кобзаря.

"Сьогодні зранку ворог знову завдав удару по нашому місту. За попередньою інформацією, було здійснено атаку БпЛА типу "Молнія", - заявив Кобзар.

За його словами, внаслідок влучання пошкоджено вікна та паркан нежитлового приміщення, а також вибито кілька вікон у сусідньому будинку. На щастя, обійшлося без поранених і загиблих.

Удари росіян по Сумах і області

Російські війська в останні місяці посилили удари по Сумах та навколишніх громадах. В результаті обстрілів страждає цивільна інфраструктура, приватні будинки та багатоповерхівки.

Нагадаємо, окупанти ввечері 2 листопада завдали ракетного удару по селу в Лебединській громаді Сумської області. Внаслідок атаки поранено двох цивільних жінок - 55 і 65 років. Постраждалих доставили до лікарень.

Окрім того, в Сумах 1 листопада стався частковий блекаут через російську атаку. Вранці 1 листопада росіяни атакували енергетичні об'єкти в місті, в результаті російського обстрілу поранення отримав 33-річний чоловік. А ближче до вечора Суми та частина області взагалі залишилися без світла.

Також у ніч на 31 жовтня у Сумах ворожий дрон влучив у багатоповерхівку, в результаті удару виникла пожежа. Поранення отримали неповнолітня дівчина та літня жінка. Їм надали допомогу на місці. Тоді, за даними ОВА, протягом однієї години Суми атакували 10 російських безпілотників.

