У Сумах та районі перебої зі світлом після чергових атак

У суботу, 1 листопада, у Сумах та частині Сумського району тимчасово відсутнє електропостачання. Це сталося внаслідок ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова.

Григоров додав, що у тих місцях, де немає світла, розгортаються пункти незламності. Він наголосив, що вони мають бути відчиненими та забезпеченими всім необхідним для людей, і органи місцевого самоврядування - організовують їх роботу.

"Лікарні й екстрені служби працюють, опалення у медичних закладах збережено. Триває процес переведення критичної інфраструктури на резервне живлення", - йдеться у повідомленні.

Він поінформував, що енергетики наразі працюють над якнайшвидшим відновленням подачі електроенергії.

Блекаут у Сумах

Нагадаємо, сьогодні вранці Григоров вже писав, що росіяни атакували енергетичні об'єкти в Сумах. Він повідомив, що в результаті російського обстрілу поранення отримав 33-річний чоловік.

Також ми писали, що в понеділок, 27 жовтня, частина Сум також залишилася без електроенергії через російські атаки. З цієї причини в області ввели графіки аварійних відключень.