Росіяни атакували ракетою село в Сумській області, є постраждалі, - ОВА

Україна, Неділя 02 листопада 2025 22:18
UA EN RU
Росіяни атакували ракетою село в Сумській області, є постраждалі, - ОВА Ілюстративне фото: Суми та область постійно потерпають від атак Росії (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російські окупанти ввечері 2 листопада завдали ракетного удару по селу в Лебединській громаді Сумської області. Внаслідок атаки ворога є постраждалі цивільні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова.

За словами Григорова, ворог вдарив по населеному пункту балістичною ракетою. Поранено двох цивільних.

"Внаслідок атаки поранено двох цивільних жінок - 55 і 65 років. Постраждалих доставили до лікарень, медики надають необхідну допомогу. Є пошкодження у житловому секторі. Наслідки атаки зʼясовуються", - написав він.

Зазначимо, що для Києва та кількох областей України ввечері 2 листопада оголосили повітряну тривогу. Була загроза застосування балістичних ракет ворогом, а під загрозою були насамперед східні та північні території України.

Моніторингові канали писали про загрозу пусків з території Курської області, а пізніше - про сильні вибухи в Сумській області під час оголошеної тривоги. Ймовірно, це був той самий ракетний удар окупантів.

Інші атаки на Суми

В Сумах 1 листопада стався частковий блекаут через російську атаку. Вранці 1 листопада росіяни атакували енергетичні об'єкти в місті, в результаті російського обстрілу поранення отримав 33-річний чоловік. А ближче до вечора Суми та частина області взагалі залишилися без світла.

У ніч на 31 жовтня у Сумах ворожий дрон влучив у багатоповерхівку, в результаті удару виникла пожежа. Поранення отримали неповнолітня дівчина та літня жінка. Їм надали допомогу на місці. Тоді, за даними ОВА, протягом однієї години Суми атакували 10 російських безпілотників.

