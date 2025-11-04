ua en ru
Россияне атаковали Сумы ударным дроном "Молния": видео последствий обстрела

Вторник 04 ноября 2025 10:49
Россияне атаковали Сумы ударным дроном "Молния": видео последствий обстрела Фото: россияне атаковали Сумы ударным дроном "Молния" (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Российские войска утром атаковали Сумы ударным беспилотником "Молния". В результате вражеского обстрела поврежден частный дом и нежилая застройка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram и.о. городского головы Сум Артема Кобзаря.

"Сегодня утром враг снова нанес удар по нашему городу. По предварительной информации, была осуществлена атака БПЛА типа "Молния", - заявил Кобзарь.

По его словам, в результате попадания повреждены окна и забор нежилого помещения, а также выбито несколько окон в соседнем доме. К счастью, обошлось без раненых и погибших.

Удары россиян по Сумах и области

Российские войска в последние месяцы усилили удары по Сумах и окрестным громадам. В результате обстрелов страдает гражданская инфраструктура, частные дома и многоэтажки.

Напомним, оккупанты вечером 2 ноября нанесли ракетный удар по селу в Лебединской общине Сумской области. В результате атаки ранены две гражданские женщины - 55 и 65 лет. Пострадавших доставили в больницы.

Кроме того, в Сумах 1 ноября произошел частичный блэкаут из-за российской атаки. Утром 1 ноября россияне атаковали энергетические объекты в городе, в результате российского обстрела ранения получил 33-летний мужчина. А ближе к вечеру Сумы и часть области вообще остались без света.

Также в ночь на 31 октября в Сумах вражеский дрон попал в многоэтажку, в результате удара возник пожар. Ранения получили несовершеннолетняя девушка и пожилая женщина. Им оказали помощь на месте. Тогда, по данным ОВА, в течение одного часа Сумы атаковали 10 российских беспилотников.

