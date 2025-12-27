Атака РФ на Київ: вогонь може розповсюдитися на будинок для літніх людей

У Києві внаслідок російської атаки палають житлові будинки. Є загроза розповсюдження вогню на будинок для літніх людей поруч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Києва Віталія Кличка.

"У Дарницькому районі палають кілька приватних будинків. Є загроза розповсюдження вогню на будинок для літніх людей поруч. 10 людей із нього рятувальники евакуювали", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що всі екстрені служби працюють на місці.

Також у Дарницькому районі уламки влучили у 24-поверховий будинок. Палає на верхньому поверсі.

А у Дніпровському районі палає на рівні четвертого поверху 18-поверхового будинку.

Мер уточнив, що вже відомо про п'ятьох постраждалих у столиці. Чотирьох із них госпіталізували.