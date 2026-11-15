Росіяни атакували Одесу: ЗМІ пишуть про влучання в автосалон Mercedes-Benz
Російські війська вдень 15 листопада атакували Одесу. Внаслідок удару пошкоджена інфраструктура, також загорілися автомобілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.
О 15:37 він повідомив про атаку на місто та її перші наслідки.
"Постраждала інфраструктура. Горять автівки. Деталі з'ясовуємо", - написав Лисак.
Тим часом місцеві Telegram-канали почали публікувати фотографії з місця події. На них видно, що пожежа спалахнула на території автосалону Mercedes-Benz.
На території триває масштабна пожежа. Офіційної інформації про влучання саме в автосалон наразі немає.
Нагадаємо, у ніч на 15 листопада російські війська здійснили масовану атаку на Чорноморськ Одеської області. Унаслідок обстрілу поранення дістали шестеро людей. Також зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури, чотириповерхова адміністративна будівля та житлові будинки.
Крім того, вибуховою хвилею пошкодило газову трубу, а два припарковані автомобілі загорілися. Через атаку місто залишилося без електропостачання.