Росіяни атакували Одесу: ЗМІ пишуть про влучання в автосалон Mercedes-Benz

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

О 15:37 він повідомив про атаку на місто та її перші наслідки.

"Постраждала інфраструктура. Горять автівки. Деталі з'ясовуємо", - написав Лисак.

Тим часом місцеві Telegram-канали почали публікувати фотографії з місця події. На них видно, що пожежа спалахнула на території автосалону Mercedes-Benz.

На території триває масштабна пожежа. Офіційної інформації про влучання саме в автосалон наразі немає.

