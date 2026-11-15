ua en ru
Вс, 15 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне атаковали Одессу: СМИ пишут о попадании в автосалон Mercedes-Benz

16:10 15.11.2026 Вс
1 мин
aimg Мария Науменко
Россияне атаковали Одессу: СМИ пишут о попадании в автосалон Mercedes-Benz Фото: спасатель ГСЧС ликвидирует последствия российских обстрелов (facebook.com/DSNSSUMY)
Додати як бажане джерело в Google

Российские войска днем 15 ноября атаковали Одессу. В результате удара повреждена инфраструктура, также загорелись автомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram начальника Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.

В 15:37 он сообщил об атаке на город и его первых последствиях.

"Пострадала инфраструктура. Горят автомобили. Детали выясняем", - написал Лысак.

Между тем, местные Telegram-каналы начали публиковать фотографии с места происшествия. На них видно, что пожар разгорелся на территории автосалона Mercedes-Benz.

На территории идет масштабный пожар. Официальной информации о попадании именно в автосалон пока нет.

Напомним, в ночь на 15 ноября российские войска совершили массированную атаку на Черноморск Одесской области. В результате обстрела ранения получили шесть человек. Также получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры, четырехэтажное административное здание и жилые дома.

Кроме того, взрывной волной повредило газовую трубу, а два припаркованных автомобиля загорелись. Из-за атаки город остался без электроснабжения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Российская Федерация Война России против Украины Одесса
Новости
ВСУ поразили российский аэродром "Ахтубинск" в Астрахани и дронопорт "Цимбулова"
ВСУ поразили российский аэродром "Ахтубинск" в Астрахани и дронопорт "Цимбулова"
Аналитика
Идите в "оборонку": интервью со студентом, который создал компанию по производству дронов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Идите в "оборонку": интервью со студентом, который создал компанию по производству дронов