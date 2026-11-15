Россияне атаковали Одессу: СМИ пишут о попадании в автосалон Mercedes-Benz

Российские войска днем 15 ноября атаковали Одессу. В результате удара повреждена инфраструктура, также загорелись автомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram начальника Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.

В 15:37 он сообщил об атаке на город и его первых последствиях.

"Пострадала инфраструктура. Горят автомобили. Детали выясняем", - написал Лысак.

Между тем, местные Telegram-каналы начали публиковать фотографии с места происшествия. На них видно, что пожар разгорелся на территории автосалона Mercedes-Benz.

На территории идет масштабный пожар. Официальной информации о попадании именно в автосалон пока нет.