Росіяни атакували Одесу двома ракетами: від уламків постраждали діти

"В деяких районах міста зафіксовано падіння уламків. Травмовано 15-річну дитину, її госпіталізовано. Будьте обережні, у випадку виявлення небезпечних предметів, не намагайтеся переміщувати їх самостійно. Викликайте оперативні служби, вам кваліфіковано допоможуть", - заявив Кіпер.

Він зауважив, що наслідки атаки наразі уточнюються.

"Ще раз дуже прошу: оперативно реагуйте на сигнали повітряної тривоги та спускайтеся в укриття!", - сказав глава ОВА.

Оновлено о 15:59.

Повітряні Сили ЗС України уточнили, що під час ворожої атаки над Одеською областю було знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Оновлено о 16:14.

Кіпер повідомив, що за уточненою інформацією, внаслідок ракетного удару по Одесі троє постраждалих, їх госпіталізовано до медзакладів. Двоє з них - діти 15 та 10 років.

"Люди травмувалися внаслідок падіння уламків. Всі поранення легкі, загрози життю, на щастя, немає", - додав глава ОВА.