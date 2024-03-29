Россияне атаковали Одессу двумя ракетами: от обломков пострадали дети

Российские оккупанты из акватории Черного моря направили 2 управляемые авиационные ракеты по Одессе. Обе цели были сбиты, однако от обломков пострадали дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера и Воздушные силы ВС Украины.
"В некоторых районах города зафиксировано падение обломков. Травмирован 15-летний ребенок, он госпитализирован. Будьте осторожны, в случае обнаружения опасных предметов, не пытайтесь перемещать их самостоятельно. Вызывайте оперативные службы, вам квалифицированно помогут", - заявил Кипер.
Он отметил, что последствия атаки пока уточняются.
"Еще раз очень прошу: оперативно реагируйте на сигналы воздушной тревоги и спускайтесь в укрытие!", - сказал глава ОВА.
Обновлено в 15:59.
Воздушные Силы ВС Украины уточнили, что во время вражеской атаки над Одесской областью были уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59.
Обновлено в 16:14.
Кипер сообщил, что по уточненной информации, в результате ракетного удара по Одессе трое пострадавших, они госпитализированы в медучреждения. Двое из них - дети 15 и 10 лет.
"Люди травмировались в результате падения обломков. Все ранения легкие, угрозы жизни, к счастью, нет", - добавил глава ОГА.
Россияне в ночь на 29 марта выпустили по Украине 60 дронов-камикадзе и 39 ракет разных типов. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 56 беспилотников и 29 ракет.
Удар врага снова был нацелен на энергетику. Оккупанты атаковали три ТЭС в Украине, в результате атаки серьезно повреждено оборудование.
Также были атакованы объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской, Черкасской, Львовской и Ивано-Франковской областях.
Детальнее о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.
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