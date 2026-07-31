Росіяни атакували коледж в Одесі, є постраждалі

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Російські окупанти вдень 31 липня атакували Одесу дронами. Пошкоджена інфраструктура та навчальний заклад, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

"Ворог атакував Одесу. Пошкоджена інфраструктура та дах навчального закладу.", - повідомив Лисак. За його словами, внаслідок ворожої атаки є постраждалі. Деталі зʼясовуються. Оновлено 12:22 За інформацією глави Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок ракетної атаки по Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру: територію підприємства, будівлі лікарні та коледжу. За попередніми даними, постраждали двоє людей: 43-річний чоловік та 72-річна жінка - працівниця лікарні. Чоловік перебуває у важкому стані. Стан жінки - середньої тяжкості. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.