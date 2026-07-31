Россияне атаковали колледж в Одессе, есть пострадавшие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.

По предварительным данным, пострадали два человека: 43-летний мужчина и 72-летняя женщина - работница больницы. Муж находится в тяжелом состоянии. Состояние женщины - средней тяжести.

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате ракетной атаки по Одессе повреждена гражданская инфраструктура: территория предприятия, здания больницы и колледжа.

По его словам, в результате вражеской атаки пострадали. Детали выясняются.

Обстрелы Украины

Обстрелы Украины

Напомним, этой ночью, 31 линя, Россия запустила на разные регионы Украины 255 ударных беспилотников . Противовоздушной обороной сбито/подавлено 195 вражеских дронов.

В то же время зафиксированы попадания 22 ударных дронов на 14 локациях, а также падение обломков на 4 локациях.

Утром русские войска атаковали дронами почтовый терминал в пригороде Харькова.

Также сегодня россияне нанесли удар по отделению "Новой почты" в Винницкой области. В результате атаки есть пострадавшие.