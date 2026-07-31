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Росіяни атакували поштовий термінал у передмісті Харкова

08:25 31.07.2026 Пт
1 хв
Чим вдарили окупанти?
aimg Тетяна Степанова
Росіяни атакували поштовий термінал у передмісті Харкова Ілюстративне фото: росіяни атакували поштовий термінал у передмісті Харкова (facebook.com/DSNSKyiv)
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Російські війська вранці 31 липня атакували дронами поштовий термінал у передмісті Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За його словами, наразі інформація про постраждалих внаслідак атаки не надходила.

Сталося загоряння вантажного автомобіля. Профільні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки.

Удари по "Новій пошті"

Нагадаємо, останнім часом ворог почав частіше бити по "Новій пошті" у різних містах України.

Так, ввечері 30 липня Росія вдарила по Дніпру. Під ударом опинився термінал логістичної компанії "Нова пошта".

Також під час масованої нічної атаки Росії по Україні в ніч проти 30 липня під удар потрапив сортувальний термінал "Нової пошти" у Полтаві.

У ніч на 25 липня російський дрон влучив по території автодвору сортувального терміналу "Нової пошти" в Сумах. Загинули три людини.

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