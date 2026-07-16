Росіяни атакували у Харкові парк: пошкоджено кінотеатр, парковку та тенісні корти

Росіяни в ніч на 16 липня здійснили масовану атаку на Харків. Внаслідок обстрілу дронами у місті пошкоджені будівлі і не тільки у кількох районах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.
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За даними Повітряних сил ЗСУ, приблизно о 00:52 вони фіксували, що на Харків летять цілі групи російських безпілотників.
Одразу після цього у місті пролунала серія вибухів. Згідно місцевих пабліків, вибухи було чути приблизно протягом п'яти хвилин поспіль.
Мер Харкова Ігор Терехов у соцмережах написав, що влучання "Шахедів", попередньо, сталися у Київському, Шевченківському та Немишляньскому районах.
Проте станом на 01:50 деталі наслідків відомі лише щодо двох районів - Шевченківському та Немишляньскому. Детальніше - нижче.
За словами Терехова, у Шевченківському районі влучання зафіксовано на території одного з парків. Внаслідок удару РФ пошкоджено будівлю кінотеатру, парковку та тенісні корти.
"Ще одне влучання сталося на території гаражного кооперативу", - додав він.
У цьому районі ворог, попередньо, сталося влучання у будинок. На місці події працюють всі відповідні служби.
Нагадаємо, що вчора після обіду, 15 липня, росіяни протягом кількох годин атакували Харків дронами та авіабомбою. У результаті ворожого обстрілу виникли пожежі та були пошкоджені багатоповерхівки.
Також ми писали, що 14 липня ворог теж завдав удару по Харкову. Того дня російський дрон влучив прямо в квартиру багатоповерхівки, через що сталося загоряння.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 12 липня під ворожий удар дронів потрапив не тільки Харків, а й Дніпро. В обох містах було зафіксовано влучання в об’єкти цивільної інфраструктури та сталися пожежі.