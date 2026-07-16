Росіяни атакували у Харкові парк: пошкоджено кінотеатр, парковку та тенісні корти

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ворог запустив багато дронів;

пошкодження є у Немишляньскому та Шевченківському районах;

окупанти вдарили по території парку.

Чим і коли атакували росіяни

За даними Повітряних сил ЗСУ, приблизно о 00:52 вони фіксували, що на Харків летять цілі групи російських безпілотників.

Одразу після цього у місті пролунала серія вибухів. Згідно місцевих пабліків, вибухи було чути приблизно протягом п'яти хвилин поспіль.

Перші наслідки обстрілу

Мер Харкова Ігор Терехов у соцмережах написав, що влучання "Шахедів", попередньо, сталися у Київському, Шевченківському та Немишляньскому районах.

Проте станом на 01:50 деталі наслідків відомі лише щодо двох районів - Шевченківському та Немишляньскому. Детальніше - нижче.

Шевченківський район

За словами Терехова, у Шевченківському районі влучання зафіксовано на території одного з парків. Внаслідок удару РФ пошкоджено будівлю кінотеатру, парковку та тенісні корти.

"Ще одне влучання сталося на території гаражного кооперативу", - додав він.

Немишляньский район

У цьому районі ворог, попередньо, сталося влучання у будинок. На місці події працюють всі відповідні служби.