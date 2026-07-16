Россияне атаковали в Харькове парк: поврежден кинотеатр, парковку и теннисные корты

Главное:

враг запустил много дронов;

повреждения есть в Немышляньском и Шевченковском районах;

оккупанты ударили по территории парка.

Чем и когда атаковали россияне

По данным Воздушных сил ВСУ, примерно в 00:52 они фиксировали, что в Харьков летят целые группы российских беспилотников.

Сразу после этого в городе прозвучала серия взрывов. Согласно местным пабликам, взрывы были слышны примерно в течение пяти минут подряд.

Первые последствия обстрела

Мэр Харькова Игорь Терехов в соцсетях написал, что попадания "Шахедов", предварительно, произошли в Киевском, Шевченковском и Немышляньском районах.

Однако по состоянию на 01:50 детали последствий известны лишь в двух районах - Шевченковском и Немышляньском . Детальнее – ниже.

Шевченковский район

По словам Терехова, в Шевченковском районе попадание зафиксировано на территории одного из парков. В результате удара РФ повреждены здание кинотеатра, парковка и теннисные корты.

"Еще одно попадание произошло на территории гаражного кооператива", - добавил он.

Немышлянский район

В этом районе враг, предварительно, произошло попадание в здание. На месте происшествия работают все соответствующие службы.