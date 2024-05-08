Росіяни атакували енергетичні об’єкти у шести областях України, - Міненергетики

Цієї ночі, 8 травня, війська РФ знову здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Ударів зазнали шість областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенко та главу Запорізької ОВА Івана Федорова, Укренерго.
"Ворог не полишає планів позбавити українців світла. Знову масована атака на нашу енергетику", - написав він.
За інформацією Галущенка, атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.
Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.
"Ворог хоче позбавити нас можливості достатньо виробляти та передавати електроенергію", - зазначив міністр, закликавши українців ощадливо використовувати електроенергію, особливо у ранкові та вечірні години.
Глава Запорізької ОВА повідомив про влучання по обʼєктах критичної та цивільної інфраструктури.
"Є руйнування. Попередньо, без постраждалих", - написав Федоров.
Оновлено о 07:15. Укренерго повідомляє про удари по енергетиці в 5 областях: Вінницькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Полтавській.
Є пошкодження на об’єктах генерації.
Пошкоджено обладнання на одному з об’єктів у центральному регіоні.
Раніше у Полтавській ОВА повідомили, що, попри вдалу роботу військ Протиповітряної оборони під час масованої російської атаки дронами, у Полтавському районі є влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури.
Під час нічної російської атаки ударними дронами і крилатими ракетами вибухи лунали також:
- у Харкові та Полтавській області,
- у Запоріжжі та в Івано-Франківській області,
- у Львівській області,
- у Києві та Київській області.
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