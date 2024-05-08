Росіяни атакували енергетичні об’єкти у шести областях України, - Міненергетики

Раніше у Полтавській ОВА повідомили, що, попри вдалу роботу військ Протиповітряної оборони під час масованої російської атаки дронами, у Полтавському районі є влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури.

Під час нічної російської атаки ударними дронами і крилатими ракетами вибухи лунали також:

- у Харкові та Полтавській області,

- у Запоріжжі та в Івано-Франківській області,

- у Львівській області,

- у Києві та Київській області.

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