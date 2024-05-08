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Росіяни атакували енергетичні об’єкти у шести областях України, - Міненергетики

Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Цієї ночі, 8 травня, війська РФ знову здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Ударів зазнали шість областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенко та главу Запорізької ОВА Івана Федорова, Укренерго.

"Ворог не полишає планів позбавити українців світла. Знову масована атака на нашу енергетику", - написав він.

За інформацією Галущенка, атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.

"Ворог хоче позбавити нас можливості достатньо виробляти та передавати електроенергію", - зазначив міністр, закликавши українців ощадливо використовувати електроенергію, особливо у ранкові та вечірні години.

Глава Запорізької ОВА повідомив про влучання по обʼєктах критичної та цивільної інфраструктури.

"Є руйнування. Попередньо, без постраждалих", - написав Федоров.

Оновлено о 07:15. Укренерго повідомляє про удари по енергетиці в 5 областях: Вінницькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Полтавській.

Є пошкодження на об’єктах генерації.

Пошкоджено обладнання на одному з об’єктів у центральному регіоні.

Раніше у Полтавській ОВА повідомили, що, попри вдалу роботу військ Протиповітряної оборони під час масованої російської атаки дронами, у Полтавському районі є влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури.

Під час нічної російської атаки ударними дронами і крилатими ракетами вибухи лунали також:

- у Харкові та Полтавській області,
- у Запоріжжі та в Івано-Франківській області,
- у Львівській області,
- у Києві та Київській області.

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