ua en ru
Ср, 08 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Львівській області було чути вибухи, працювала ППО

Середа 08 травня 2024 05:23
UA EN RU
У Львівській області було чути вибухи, працювала ППО Ілюстративне фото (t.me/s/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

Під час масованої ракетної атаки з боку Росії вибухи прогриміли у Львівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького та мера Львова Андрія Садового.

"На Львівщині працює ППО", - написав Козицький.

Він також повідомив про рух ракет на Стрийщину та Червоноградський район.

Садовий повідомив про ракети в регіоні і теж написав про роботу ППО.

Раніше під час масованої російської ракетної атаки вибухи лунали у Харкові та Полтавській області, у Запоріжжі та в Івано-Франківській області, у Києві, у Київській області повідомлялося про роботу ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ракетна атака
NEWS
Окупанти просунулися під Авдіївкою, трохи в Новомихайлівці і в Роботиному: карти ISW
Окупанти просунулися під Авдіївкою, трохи в Новомихайлівці і в Роботиному: карти ISW
DAILY
Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду