У Львівській області було чути вибухи, працювала ППО
Ілюстративне фото (t.me/s/dsns_telegram)
Під час масованої ракетної атаки з боку Росії вибухи прогриміли у Львівській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького та мера Львова Андрія Садового.
"На Львівщині працює ППО", - написав Козицький.
Він також повідомив про рух ракет на Стрийщину та Червоноградський район.
Садовий повідомив про ракети в регіоні і теж написав про роботу ППО.
Раніше під час масованої російської ракетної атаки вибухи лунали у Харкові та Полтавській області, у Запоріжжі та в Івано-Франківській області, у Києві, у Київській області повідомлялося про роботу ППО.
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