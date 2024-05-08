Россияне атаковали энергетические объекты в шести областях Украины, - Минэнергетики

Ранее в Полтавской ОВА сообщили, что, несмотря на удачную работу войск Противовоздушной обороны во время массированной российской атаки дронами, в Полтавском районе есть попадание в объект энергетической инфраструктуры.

Во время ночной российской атаки ударными дронами и крылатыми ракетами взрывы раздавались также:

- в Харькове и Полтавской области,

- в Запорожье и Ивано-Франковской области,

- во Львовской области,

- в Киеве и Киевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.