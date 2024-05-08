Атака "Шахедами": під Полтавою є влучання в енергетичну інфраструктуру

Попри вдалу роботу військ Протиповітряної оборони під час масованої російської атаки дронами у Полтавському районі є влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Філіпа Проніна .

"Гучно було на Полтавщині. Попри вдалу роботу наших оборонців, на жаль, маємо влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Полтавському районі", - написав він.

За інформацією Проніна, після удару ворожого БпЛА виникла пожежа. За попередньою інформацією постраждалих немає.