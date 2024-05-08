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У Київській області працює ППО

Середа 08 травня 2024 04:45
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У Київській області працює ППО Фото: на Київщині працює ППО (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Константин Широкун

У Київській області працюють сили протиповітряної оборони, мешканців регіону закликали дотримуватись інформаційної тиші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської ОВА та Telegram КМВА.

"Жителі Київської області! У регіоні працюють сили ППО. Дотримуйтесь інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати у мережу роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні Київської ОВА.

Жителів області також закликали наскільки можна до закінчення повітряної тривоги залишатися в укриттях.

У КМВА підтвердили роботу сил ППО в області та зазначили, що для Києва зберігається ракетна загроза.

Нічна атака по Україні 8 травня

У ніч із 7 на 8 травня російські війська здійснили комбіновану масовану атаку на територію України із застосуванням ударних дронів типу "Шахед" та крилатих ракет різних типів.

Безпілотники влітали в повітряний простір із північного та південного напрямів, про роботу ППО повідомлялося у кількох областях.

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Київська область ППО
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