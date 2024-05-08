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Російська атака ракетами: у Запоріжжі та в Івано-Франківській області прогриміли вибухи

Середа 08 травня 2024 05:00
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Російська атака ракетами: у Запоріжжі та в Івано-Франківській області прогриміли вибухи Ілюстративне фото (facebook.com/p/Сергій-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

Під час комбінованої масованої атаки з боку Росії ракетами вибухи прогриміли у Запоріжжі та в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Запоріжжя Івана Федорова та Суспільне.

"Вибухи у Запоріжжі!" - написав Федоров, перед тим попередивши про загрозу ударних БПЛА.

Кореспонденти Суспільного також повідомляли про кілька вибухів у місті, а також в Івано-Франківській області.

В ніч на 8 травня по всій території України було оголошено повітряну тривогу.

Вибухи було чути у Харкові та Полтавській області.

У Київській області працювали сили протиповітряної оборони.

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