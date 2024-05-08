Російська атака ракетами: у Запоріжжі та в Івано-Франківській області прогриміли вибухи

Під час комбінованої масованої атаки з боку Росії ракетами вибухи прогриміли у Запоріжжі та в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Запоріжжя Івана Федорова та Суспільне.

"Вибухи у Запоріжжі!" - написав Федоров, перед тим попередивши про загрозу ударних БПЛА. Кореспонденти Суспільного також повідомляли про кілька вибухів у місті, а також в Івано-Франківській області.