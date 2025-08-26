Росіяни атакували дроном багатоповерхівку у Херсоні: є постраждалі

Російські війська у вівторок, 26 серпня, атакували ударним дроном багатоповерхівку у Центральному районі Херсона. Постраждали дві жінки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
За словами Прокудіна, через ворожий удар пошкоджено декілька квартир. У власних оселях постраждали дві жінки 1959 та 1962 років народження.
У них вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Стан першої потерпілої - середнього ступеня тяжкості, другої - важкий.
"Бригада "швидкої" доставила поранених до лікарні. Вони отримують всю необхідну меддопомогу", - додав глава ОВА.
Фото: росіяни атакували дроном багатоповерхівку у Херсоні (Херсонська ОВА)
Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі, 26 серпня, дронами атакували ряд регіонів України, переважно на півночі та сході.
За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог випустив по території України 59 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Більшість ворожих цілей збили сили ППО.
Так, в ніч на 26 серпня у Сумах було чути серію вибухів. Військові попереджали про фіксацію дронів в області.
Також зранку росіяни ударними безпілотниками атакували Дніпропетровську область. В результаті обстрілу виникла пожежа. Також зайнявся приватний будинок, пошкоджений автомобіль.
Окрім того, російські війська атакували Шосткинську громаду Сумської області. В результаті пошкоджена цивільна інфраструктура, поранені троє чоловіків 35, 44 та 48 років.
Внаслідок ударів частина Шосткинської громади залишилася без світла. Критична інфраструктура працює на резервному живленні, є перебої зі зв’язком.