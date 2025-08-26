ua en ru
Вт, 26 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Сумах пролунали вибухи на тлі атаки дронів

Вівторок 26 серпня 2025 03:44
UA EN RU
У Сумах пролунали вибухи на тлі атаки дронів Фото: в місті було чути роботу ППО (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 26 серпня у Сумах було чути серію вибухів. Військові попереджали про фіксацію дронів в області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Суми" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Перший вибух було чути приблизно о 03:27. Після цього пролунало ще кілька вибухів.

"Працює ППО, перебувайте в укриттях", - писали у ЗМІ.

Водночас військові поінформували, що в Сумській області зафіксовано ударні безпілотники росіян. Їх курс - західний.

Офіційної інформації щодо наслідків атаки чи їх відсутності - поки не було.

Де оголосили тривогу

Станом на на 03:44 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується лише в Сумській області (Крим і Луганська область позначені червоним через окупацію).

У Сумах пролунали вибухи на тлі атаки дронів

Обстріли Сум

Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють Сумську область, включаючи обласний центр. І вчорашній день не став винятком.

Зокрема, вранці 25 серпня Суми теж зазнали атаки дронів, в результаті чого один потрапив у житловий будинок, а інший - в АЗС.

В результаті обстрілу виникла пожежа і постраждали кілька людей.

Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суми Війна в Україні
Новини
Росія цілеспрямовано б’є по енергетиці України напередодні зими, - Зеленський
Росія цілеспрямовано б’є по енергетиці України напередодні зими, - Зеленський
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили