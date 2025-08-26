РФ зранку атакувала дронами Дніпропетровську область: пошкоджено будинки, виникла пожежа

Війська РФ сьогодні зранку, 26 серпня, атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками. В результаті обстрілу виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Вночі та вранці агресор атакував Синельниківщину безпілотниками. Поцілив по Покровській, Миколаївській та Межівській громадах", - зазначив Лисак. За словами глави Дніпропетровської ОВА, в результаті обстрілу виникла пожежа на території сільськогосподарського підприємства. Також зайнявся приватний будинок, пошкоджений автомобіль. "Продовжувалися удари по Нікопольщині. Ворог влучив по Марганцю. Застосував FPV-дрон та артилерію", - додав Лисак.