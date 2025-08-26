РФ зранку атакувала дронами Дніпропетровську область: пошкоджено будинки, виникла пожежа
Війська РФ сьогодні зранку, 26 серпня, атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками. В результаті обстрілу виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Вночі та вранці агресор атакував Синельниківщину безпілотниками. Поцілив по Покровській, Миколаївській та Межівській громадах", - зазначив Лисак.
За словами глави Дніпропетровської ОВА, в результаті обстрілу виникла пожежа на території сільськогосподарського підприємства. Також зайнявся приватний будинок, пошкоджений автомобіль.
"Продовжувалися удари по Нікопольщині. Ворог влучив по Марганцю. Застосував FPV-дрон та артилерію", - додав Лисак.
Удари РФ по Дніпропетровській області
Російські війська з перших днів повномасштабного вторгнення атакують громади Дніпропетровської області. Для обстрілів використовують ракети різних типів, а також ударні безпілотники.
Так, окупанти вдень 15 серпня обстріляли Дніпро балістичними ракетами. Було чутно щонайменше два вибухи. Попередньо, окупанти застосували ракети "Іскандер-М".
За даними глави ОВА, внаслідок ракетного удару по передмістю Дніпра попередньо є постраждалий. Також виникла пожежа.