РФ атакувала Шосткинську громаду Сумщини: є поранені, перебої зі світлом та зв'язком

Вівторок 26 серпня 2025 13:00
РФ атакувала Шосткинську громаду Сумщини: є поранені, перебої зі світлом та зв'язком Фото: РФ атакувала Шосткинську громаду Сумщини (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні, 26 серпня, атакували Шосткинську громаду Сумської області. В результаті пошкоджена цивільна інфраструктура, є перебої зі зв'язком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

"Зранку ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Шосткинської громади. Поранені троє чоловіків 35, 44 та 48 років. Усіх госпіталізували, медики надають необхідну допомогу", - зазначив Григоров.

За його словами, внаслідок ударів частина Шосткинщини залишилася без світла. Критична інфраструктура працює на резервному живленні, є перебої зі зв’язком. Також розгорнуті Пункти незламності, тривають відновлювальні роботи.

Удари росіян по Україні 26 серпня

Російські війська сьогодні вночі, 26 серпня, дронами атакували ряд регіонів України, переважно на півночі та сході. За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог випустив по території України 59 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Більшість ворожих цілей збили сили ППО.

Так, в ніч на 26 серпня у Сумах було чути серію вибухів. Військові попереджали про фіксацію дронів в області.

Окрім того, зранку росіяни ударними безпілотниками атакували Дніпропетровську область. В результаті обстрілу виникла пожежа. Також зайнявся приватний будинок, пошкоджений автомобіль.

