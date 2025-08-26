Россияне атаковали дроном многоэтажку в Херсоне: есть пострадавшие

Обстрел Украины 26 августа

Напомним, российские войска сегодня ночью, 26 августа, дронами атаковали ряд регионов Украины, преимущественно на севере и востоке.

По данным Воздушных сил ВСУ, враг выпустил по территории Украины 59 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов. Большинство вражеских целей сбили силы ПВО.

Так, в ночь на 26 августа в Сумах была слышна серия взрывов. Военные предупреждали о фиксации дронов в области.

Также утром россияне ударными беспилотниками атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрела возник пожар. Также загорелся частный дом, поврежден автомобиль.

Кроме того, российские войска атаковали Шосткинскую общину Сумской области. В результате повреждена гражданская инфраструктура, ранены трое мужчин 35, 44 и 48 лет.

В результате ударов часть Шосткинской громады осталась без света. Критическая инфраструктура работает на резервном питании, есть перебои со связью.