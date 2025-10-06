Росіяни атакували дроном авто з посадовцями Харківської ОВА: що відомо

Обстріли Харкова та області

Харків та область щодня зазнають атак російських військ з різних видів озброєння через близькість до фронту.

В ніч на 6 жовтня російські безпілотники масовано атакували один з районів Харкова, через що понад 20 тисяч мешканців залишились без електропостачання.

За даними влади, приблизно 15 ударів припало на обласний центр, противник цілився в енергооб'єкти

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, тільки протягом останніх днів російські війська зруйнували дві трансформаторні підстанції, що забезпечували електропостачання Харкова.

Він підкреслив, що це стало серйозним ударом по потужностях АТ "Харківобленерго", і враховуючи регулярність атак, наступна зима може стати для міста найскладнішою за весь період війни.

Раніше, в ніч на 1 жовтня, ворог обстріляв Харків та область керованими авіабомбами та ракетами, що спричинило пожежі в торгівельних павільйонах, руйнування та поранення людей.