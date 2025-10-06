RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Россияне атаковали дроном авто с чиновниками Харьковской ОГА: что известно

Фото иллюстративное: россияне атаковали дроном авто с чиновниками Харьковской ОГА (facebook.com emergency.lviv)
Автор: Ірина Глухова

Утром, 6 октября, в Боровой Харьковской области в результате вражеской атаки пострадал глава громады Александр Тертышный и секретарь сельского совета. Россияне попали FPV-дроном в автомобиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"Сегодня утром оккупанты ударили FPV-дроном возле легкового авто, попали в заднее колесо", - рассказал Синегубов.

По его словам, в машине находились начальник Боровской поселковой военной администрации и секретарь громады. Оба получили взрывные травмы и ушибы. Пострадавших госпитализировали, медики оказывают им всю необходимую помощь.

 

Обстрелы Харькова и области

Харьков и область ежедневно подвергаются атакам российских войск из различных видов вооружения из-за близости к фронту.

В ночь на 6 октября российские беспилотники массированно атаковали один из районов Харькова, из-за чего более 20 тысяч жителей остались без электроснабжения.

По данным властей, примерно 15 ударов пришлось на областной центр, противник целился в энергообъекты

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, только за последние дни российские войска разрушили две трансформаторные подстанции, которые обеспечивали электроснабжение Харькова.

Он подчеркнул, что это стало серьезным ударом по мощностям АО "Харьковоблэнерго", и учитывая регулярность атак, следующая зима может стать для города самой сложной за весь период войны.

Ранее, в ночь на 1 октября, враг обстрелял Харьков и область управляемыми авиабомбами и ракетами, что привело к пожарам в торговых павильонах, разрушениям и ранениям людей.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна в Украине