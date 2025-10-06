Россияне атаковали дроном авто с чиновниками Харьковской ОГА: что известно

Обстрелы Харькова и области

Харьков и область ежедневно подвергаются атакам российских войск из различных видов вооружения из-за близости к фронту.

В ночь на 6 октября российские беспилотники массированно атаковали один из районов Харькова, из-за чего более 20 тысяч жителей остались без электроснабжения.

По данным властей, примерно 15 ударов пришлось на областной центр, противник целился в энергообъекты

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, только за последние дни российские войска разрушили две трансформаторные подстанции, которые обеспечивали электроснабжение Харькова.

Он подчеркнул, что это стало серьезным ударом по мощностям АО "Харьковоблэнерго", и учитывая регулярность атак, следующая зима может стать для города самой сложной за весь период войны.

Ранее, в ночь на 1 октября, враг обстрелял Харьков и область управляемыми авиабомбами и ракетами, что привело к пожарам в торговых павильонах, разрушениям и ранениям людей.