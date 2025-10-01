У Харкові горіло "Барабашово" та зруйновано будинок: наслідки нічної атаки РФ (фото)

Росіяни в ніч на 1 жовтня атакували Харків та область керованими авіабомбами та ракетами. Внаслідок ворожих ударів горіли торгівельні павільйони, є руйнування та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

За даними ДСНС, попередньо, у місті 5 постраждалих. Проте кілька годин тому мер Харкова Ігор Терехов писав, що у місті 6 постраждалих.

Надзвичайники розповіли, що у Харкові наслідки зафіксовано у двох районах - Київському та Салтівському. Зокрема:

"Вночі росія завдала ударів керованими авіабомбами та ракетами по Харкову, передмістю та Чугуївському району", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, кілька днів тому, ввечері 26 вересня, росіяни теж атакували Харків.

Ворог завдав удару дроном по торговому центру. Крім того, в результаті атаки було пошкоджено муніципальний автобус з пасажирами. В результаті обстрілу того дня постраждали 4 людини.

Також ми писали, що Харків масово атакували дрони в ніч з 23 на 24 вересня. В результаті атаки прогриміло не менше 17 вибухів, були пожежі, а в деяких районах міста зникло світло.