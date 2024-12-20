Росіяни атакували дронами склад під Києвом, сталось масштабне загоряння

Площа складу становить 15 тисяч квадратних кілометрів. Наразі на місці працюють 72 надзвичайники ДСНС та залучені 24 одиниці техніки.

Фото: наслідки атаки дронів на склад (t.me/dsns_kyiv_region)

"До ліквідації залучено спеціалізовану техніку з Києва, аеропорту “Бориспіль”, місцеві пожежні команди, пожежний потяг Південно-Західної залізниці, а також автомобілі для підвозу води від місцевих органів влади", - пише ДСНС й додає, що загиблих й постраждалих немає.

Вже о 4 ранку пожежу було локалізовано.

Фото: наслідки атаки дронів на склад (t.me/dsns_kyiv_region)

Обстріл Києва та області

Росіяни регулярно завдають ударів по українських територіях, що значно підвищує ризик для життя та безпеки мирних жителів. Для здійснення атак використовуються різноманітні види озброєння, включаючи ракетні системи, артилерійські установки, безпілотні літальні апарати (дрони) і керовані авіаційні бомби (КАБ).

Сьогодні ж вранці, 20 грудня, терористи вдались до ракетного обстрілу Києва. Зранку у столиці пролунала повітряна тривога, після чого в місті було чутно серію вибухів. Станом на зараз відомо про постраждалих, а також загоряння у Києва.