Россияне атаковали дронами склад под Киевом, произошло масштабное возгорание

Площадь склада составляет 15 тысяч квадратных километров. Сейчас на месте работают 72 чрезвычайника ГСЧС и привлечены 24 единицы техники.

Фото: последствия атаки дронов на склад (t.me/dsns_kyiv_region)

"К ликвидации привлечена специализированная техника из Киева, аэропорта "Борисполь", местные пожарные команды, пожарный поезд Юго-Западной железной дороги, а также автомобили для подвоза воды от местных органов власти", - пишет ГСЧС и добавляет, что погибших и пострадавших нет.

Уже в 4 утра пожар был локализован.

Фото: последствия атаки дронов на склад (t.me/dsns_kyiv_region)

Обстрел Киева и области

Россияне регулярно наносят удары по украинским территориям, что значительно повышает риск для жизни и безопасности мирных жителей. Для осуществления атак используются различные виды вооружения, включая ракетные системы, артиллерийские установки, беспилотные летательные аппараты (дроны) и управляемые авиационные бомбы (УАБ).

Сегодня же утром, 20 декабря, террористы прибегли к ракетному обстрелу Киева. Утром в столице прозвучала воздушная тревога, после чего в городе было слышно серию взрывов. По состоянию на сейчас известно о пострадавших, а также возгорания в Киеве.