В Україні масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К у РФ

В Україні вранці 20 грудня була оголошена масштабна повітряна тривога. Вона пов'язана із загрозою ракетний ударів через зліт у РФ МіГ-31К, який може носити аеробалістичні ракети типу "Кинджал"

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на карту повітряної тривоги та Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ .

Військові заявили про ракетну небезпека по всій території України.

Сигнал щодо повітряної тривоги стали масово оголошувати в різних областях України близько 06.35.

Нагадаємо, минулого разу російські загарбники піднімали у небо МіГ-31К на тлі ракетної атаки по Україні 13 грудня.

Також повідомлялося, що у ніч проти 13 грудня РФ підняла в небо кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Оленя.

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